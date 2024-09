Lo Scirea può rinascere Nuova pista di atletica Via al restyling dei campi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il centro sportivo Gaetanosarà riqualificato. E ilsarà sostenuto dal Pirellone. Lo ha annunciato la Giunta regionale, che ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana, l’adesione alla proposta dell’ipotesi di accordo locale semplificato con il Comune di Cinisello Balsamo per la ristrutturazione dell’impianto. "Abbiamo approvato non solo l’adesione, ma anche il testo che regola l’intesa tra Regione e Comune, mettendo a disposizione una cifra del bilancio regionale che potrà arrivare fino a 700mila euro: 350mila nel 2024, 140mila nel 2025 e 210mila nel 2026", hanno spiegato il presidente Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali e Programmazione negoziata Massimo Sertori. L’importo complessivo, per i lavori allo, è di 1.642.340 euro. "Per il nostro territorio si tratta di un progetto ambizioso", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.