LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 semifinali mercoledì 18 settembre | Luna Rossa-American Magic DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tutto pronto per la giornata diinCup. A Barcellona il torneo degli sfidanti entra nel vivo e New Zealand aspetta di conoscere il nome della sua avversaria in America’s Cup. Match point pere Ineos Britannia, entrambe avanti 4-1 controe Alinghi. Alle 14:46 e alle 15:58, meteo permettendo, di oggi,18, toccherà agli italiani contro gli statunitensi. Alle 14:10 e alle 15:22 spazio al confronto tra inglesi e svizzeri. Basta una vittoria ae Ineos Britannia, reduci però dalla sconfitta nell’ultima regata disputata. Occhi puntati su Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. I cyclor dovrebbero essere Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi, ma non si escludono cambi e sorprese.