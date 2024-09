Le bufale razziste sui migranti haitiani hanno scatenato un’ondata di violenza reale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Di Jacopo Di Miceli La voce sugli animali domestici mangiati dalla comunità haitiana nella città di Springfield, in Ohio, ha ormai fatto il giro e, da meme della destra, è diventata un meme – e persino una canzone – per prendere in giro la destra e Donald Trump. Ma, fin dall’inizio, la teoria del complotto non si è mai limitata a essere una semplice immagine divertente su cui scherzare. È stata consapevolmente usata per legittimare una nuova forma di panico morale sull’immigrazione, ben al di là della sua realtà fattuale. «Non lasciatevi scoraggiare dai bambini piagnoni dei media, cari patrioti. Continuate a postare meme di gatti», esortava infatti il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance il 10 settembre, pur ammettendo, allo stesso tempo, che i rumors potessero risultare falsi.