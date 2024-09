La Vita In Diretta Fedez sbotta con la giornalista Matano interviene in diretta | Sono rimasto sorpreso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vi ricordate il movimento dei preti di Reggio Calabria contro l’ospitata dialla Festa della Madonna della Consolazione? Beh, alla fine hanno fatto come Emily e l’hanno preso in der chiul, dato che alla fine la città di Reggio Calabria ha deciso di non dar ascolto alla loro polemica e di confermare la presenza del rapper. Per questo motivo LaInha mandato una delle sue storiche inviate, Monica Raucci, a intervistarlo. Quando però laha raggiunto il cantante sottopalco, lui non l’ha presa benissimo. Anzi. “Sto salendo sul palco, le sembra educato venire a farmi delle domande? Sto per salire sul palco!“. E una volta salito sul palco al microfono ha aggiunto: “Volevo ringraziare la signora de LaInche mi ha seguito fino a sotto al palco per farmi domande inutili, grazie“.