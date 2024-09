La Corte di Giustizia Ue assolve Google | stop alla maxi mula

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nonostante ladiUe abbia confermato la maggior parte delle valutazioni della Commissione europea, i giudici hanno annullato la decisione con cui l’esecutivo Ue ha inflitto un’ammenda di quasi 1,5 miliardi di euro a, legate in particolarepiattaforma pubblicitaria AdSense. Non ha “tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti nella sua valutazione della durata delle clausole contrattuali che aveva qualificato come abusive”, spiega il tribunale.