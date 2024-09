Kate Middleton con Harry non si può più tornare indietro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per annisono stati molto amici, quasi complici. Il Principe considerava la cognata come una sorella e spesso si sfogava con lei chiedendole consiglio. Ma di questo rapporto non è rimasto più niente e non c’è speranza che si possa recuperare. È stato superato il punto di non ritorno., la relazione intima conchiamavaCath e spesso i due venivano fotografati mentre si scambiavano battute e sorrisi durante gli eventi. E poi è noto che la Principessa del Galles fungeva da paciere tra William equando litigavano. Ma da quando i due fratelli si sono allontanati, anche la relazione trasi è sgretolata. Le prime crepe sono arrivate con Meghan Markle. La sua presenza ha destabilizzato il terzetto ed è andata ad alimentare le gelosie e la rivalità tra William e