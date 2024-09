Hounds of War la recensione | vendetta contro il sistema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Protagonista diof War è un membro delle forze speciali, unico superstite del suo team, che intende farla pagare a chi lo ha tradito e cambiare per sempre lo status quo della politica estera americana. Con Frank Grillo, su Amazon Prime Video. L'esperto Ryder fa parte di una squadra speciale dell'esercito americano, impegnata in missioni segrete in Medio Oriente, che ha il compito di catturare un crudele guerrigliero libico. Ma quando l'operazione ha inizio, i soldati si ritrovano in una trappola orchestrata direttamente dal loro superiore, il colonnello Hart, che sembra avere degli interessi personali nello stringere accordi sottobanco con il nemico. Inof War il solo sopravvissuto dell'imboscata è Ryder, che in quel massacro ha perso suo fratello; come se non bastasse anche la cognata, incinta, è stata brutalmente assassinata a sangue freddo proprio da Hart.