Guida TV Sky Cinema e NOW | Contromano Mercoledi 18 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 puoi vedere, una commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese. Il film racconta la storia di Mario, un commerciante di Milano che, in preda alla disperazione per la concorrenza di Oba, un venditore ambulante senegalese, decide di rapirlo e riportarlo in Senegal. Questo viaggio inaspettato si trasforma però in un'occasione per Mario di riflettere su pregiudizi e umanità, affrontando i suoi timori culturali in modo divertente ma profondo. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso The Fabelmans, il film più personale di Steven Spielberg.