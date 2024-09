Generale Inzaghi e l’invasione nerazzurra Il miglior attacco e il bomber più prolifico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un primato nei numeri e nel gioco, ma anche e soprattutto nella produzione offensiva. Il Pisa di Filipposi gode il primato in solitaria che mancava dal 31 marzo 2022 in Serie B, e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato che mancava da 6 mesi, ovvero dal 9 marzo 2024. I nerazzurri però dominano con ildel torneo (10 reti) e anche il capocannoniere, Nicholas Bonfanti, a quota quattro centri in cinque gare. Riassumendo i numeri ci dicono che il Pisa mette a segno addirittura una media di due reti a partita ed è ancora più incredibile se si considera che la squadra diha il peggior dato sul possesso palla di tutto il campionato, con una media del 40% contro il 62% del Mantova, al comando insieme alla Cremonese di questa speciale classifica.