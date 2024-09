Dimitriu strappa il pari Arif vince ai punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Risultati di valore per la Reggiana Boxe Olmedo, scesa sul ring ad Asola e a Piacenza. Tre match molto impegnativi quelli disputati in provincia di Mantova, dove il primo a combattere è stato il 14enne Mihail(51 kg junior), che si è trovato ad affrontare un boxeur più grande di un anno: il ragazzo allenato da Michael Galli e Valentino Manca è riuscito are un pareggio, rispondendo colpo su colpo all’avversario. Yassin Belaouane (56 kg youth), invece, viene sconfitto al termine di una sfida molto equilibrata, mentre Davide Martelli (73 kg elite) cade aicontro Nicolò Vettore, pugile che va sempre a medaglia nei campionati assoluti, dimostrando di essere in grande crescita. Piacenza.