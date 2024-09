Darderi-Kukushkin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lucianose la vedrà contro Mikhailnel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. L’italo-argentino torna in gara dopo la prematura eliminazione subita agli US Open, dove si è arreso in quattro set al debutto contro l’argentino Sebastian Baez. L’urna asiatica gli ha riservato il trentaseienne kazako, numero 112 del ranking mondiale, tennista ormai non al massimo a livello fisico ma ancora molto pericoloso soprattutto in condizioni veloci. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è l’ingresso negli ottavi di finale, dove il vincitore affronterà uno tra un qualificato oppure il russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko.