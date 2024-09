Crazy Pizza apre a Napoli Briatore | le pizzerie napoletane non mi fanno paura

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Flaviolancia la sua sfida più audace: portare, la patria indiscussa dellaha aperto ufficialmente le porte a, ma per Flaviola concorrenza delle storichenon è un problema. L’imprenditore, che in passato ha fatto discutere per le sue dichiarazioni sullatradizionale, ha spiegato che il suo locale propone un’esperienza diversa. “Concorrenza? Noi siamo diversi,” ha dichiaratoall’inaugurazione, come riportato da La Repubblica. “è stupenda, ma noi facciamo un’altra cosa” Nel corso dell’inaugurazione,ha sottolineato la bellezza della città e l’accoglienza ricevuta: “Il brandè figo. Non pensavo di arrivare a, eppure eccomi qui. Ho trovato una città stupenda, sarà un motivo per tornarci.