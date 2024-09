Che fine ha fatto Nicole Minetti? Eccola fotografata da Chi a Milano insieme al compagno e al figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Scandalo, polemiche, gossip e politica. Il suo nome per qualche anno hadiscutere, dopo le prime intercettazioni finite in rete era arrivata anche l’imitazione di Virginia Raffaele. Stiamo parlando di, da igienista dentale a consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2012 per volontà di Silvio Berlusconi, poi coinvolta in due inchieste molto note: il Rubygate e Rimborsopoli. Travolta da una clamorosa ondata mediatica fino alla decisione di uscire dalla scena pubblica e lasciare l’Italia. Chehal’ex esponente del Pdl classe 1985? È il settimanale “Chi“, edito da Mondadori, a pubblicare le sue foto al parco acon un look sobrio in compagnia del: “Non penso di essere un modello negativo, ma so di non essere vista come un modello positivo”, aveva detto qualche anno fa a Le Iene.