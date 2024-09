Carlo Verdone | Sul set non si può più dire nulla Così il politicamente corretto ha cambiato la commedia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Todi. In Piazza Del Popolo, nel cuore del centro storico, non c’è più un posto libero da diverse ore e sono migliaia le persone, sedute e in piedi, arrivate per, l’ospite più atteso nella serata conclusiva della quarta edizione dell’Umbria Cinema Festival. Il caldo “cafone” romano, comebbe lui, è lontano non solo nel ricordo, visto che ci sono 11 gradi. Da oltre quarant’anni, il regista e attore tra i più amati d’Italia, fa ridere e riflettere con i suoi film (ne hatti 27). Ma qualcosa, racconta al Foglio, è. “Dal mio primo film, Un sacco bello, del 1980, èil modo di fare lae di far ridere. Prima c’era una società che ci permetteva di individuare dei personaggi che poi si potevano prendere in giro grazie alla loro mitomania, ai tic, alla sbruffonaggine, al modo di vestire.