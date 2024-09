Cagliari sotto l’acqua | strade allagate e disagi all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un violento acquazzone ha colpito iltano, causando notevoli, specialmente nella frazione di Pirri, a. Ledella parte bassa della frazione si sono, trasformandosi in torrenti per circa 10 minuti, conche ha raggiunto in alcuni punti un’altezza di mezzo metro, bloccando temporaneamente la circolazione dei veicoli. La pioggia intensa ha accumulato oltre 20 mm di precipitazioni, secondo i dati di Sardegna Clima.Leggi anche: Maltempo, Boris fa paura. Emilia Romagna e Marchela sferza dei temporali Nubifragio in corso, con forti raffiche di vento#pic.twitter.com/VoMFlXXNzh— ???? ??????????73 (@Termy73) September 18, 2024 La perturbazione si è poi spostata a Quartu Sant’Elena, dove si sono verificati altri allagamenti improvvisi.