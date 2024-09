Bomba d’acqua nel Napoletano 112 millimetri in un’ora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnasi è abbattuta nella notte su Bacoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto reso noto dal sindaco, Josi Gerardo Della Regione, sono caduti oltre 112 millilitriin un’appena. “E’ stata – riferisce – una notte lunga e difficile. Un dato impressionante”. Ore di lavoro sono state necessarie per liberare strade e piazze da detriti, pietre e fango. “Nessuno – aggiunge il sindaco – è stato lasciato solo. Non ci siamo mai fermati, nonostante pioggia battente e vento”. L'articolonel, 112inproviene da Anteprima24.it.