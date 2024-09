Attacco rossonero pronti Magnaghi e Sasanelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Brevi riflessioni dopo lo spettacolare 2 a 2 col Rimini. E’ stato un match da due volti ben distinti su un terreno "sabbioso" (chiedere conferma a De Vitis). Nel primo tempo ha giocato senza dubbio meglio il Rimini, subito molto aggressivo contro una Lucchese che non è riuscita a garantire a metà campo (tanta corsa, ma poca qualità) il "giusto" filtro per la difesa, che è stata superata due volte su palle inattive, dove serve più attenzione: prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi su quelli di una punizione da fuori area. Nella ripresa, la "musica" è in gran parte cambiata, perché una Lucchese più vivace ha sfruttato il gol di Costantino, che ha riaperto di fatto la gara, per giocare una partita tutta cuore e determinazione fino ad acciuffare il pari agli sgoccioli con il sempre più sorprendente Quirini.