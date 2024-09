Vanzaghello il 18enne arrestato per droga | Non ho paura | io farò lo spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Milano), 17 settembre 2024 – “Non ho, io ho già deciso quale sarà il mio futuro:lo”: è così che il ragazzo appena diciottennesolo pochi giorni fa con settanta grammi di hascisc ha reagito dopo il fermo dei Carabinieri e dopo essere stato portato in caserma. Il giovane, incensurato e che ha compiuto 18 anni solo lo scorso mese di luglio, era stato fermato in via Respighi, a pochi passi dalla casa dove abita con i genitori, e aveva addosso 70 grammi di hascisc: lo stupefacente, con tutta probabilità doveva essere ceduto agli altri due ragazzi, minorenni, che in quel momento erano in strada con lui e che sono stati sottoposti a controllo da parte dei Carabinieri.