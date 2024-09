Udicon | Caro-libri? Con Gen-Z tempi maturi per digitalizzarli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Paldino: “Troppi 1.000 euro a studente, giusta indagine antitrust” Bologna –di testo troppo cari? La soluzione potrebbe essere quella di, almeno in parte, per alleggerire le famiglie di un costo stimato tra i “900 e i 1.000 euro” a studente, pari a un aumento di circa il “6%“. La proposta, nel giorno d’apertura dell’anno scolastico in quasi tutte le regioni italiane, arriva daEmilia-Romagna. “Solo un dato, un dato che ci deve far riflettere tutti nel bilancio familiare– sottolinea il presidente dell’associazione Vincenzo Paldino- nel mese di settembre, fra acquisto dei, soprattutto per i ragazzi che andranno in prima media o in prima superiore, cioè che cambiano istituto scolastico e corredo scolastico, si spende mediamente intorno a 900-1.000 euro. Immaginate come può pesare in una famiglia un importo di questo tenore”.