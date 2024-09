Ucraina | Wsj ‘finora un milione di russi e ucraini morti o feriti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Washington, 17 set. (Adnkronos) – “Il numero diuccisi o feriti nel corso di una guerra estenuante che dura da due anni e mezzo ha raggiunto circa un, un tributo impressionante che due Paesi alle prese con una popolazione prebellica in calo dovranno pagare ancora per molto tempo”. Lo scrive il Wall Street Journal, sottolineando che “determinare il numero esatto die feriti nel conflitto è stato difficile, cona eche si sono rifiutate di pubblicare stime ufficiali o, talvolta, hanno diffuso cifre ampiamente disattendibili”.“Una stimariservata di inizio anno” contava le perdite di Kiev in 80.000 soldati uccisi e 400.000 feriti, scrive il giornale, citando fonti riservate. Il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato un numero molto più basso di vittime militari a febbraio, 31.000, senza rivelare il numero di soldati feriti.