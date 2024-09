Uccisa da un vaso caduto dall’alto | Chiara muore a 30 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

È deceduta oggiJaconis, la giovane donna di 30originaria di Padova, ferita gravemente lo scorso domenica 15 settembre ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La ragazza è stata colpita alla testa da unda un balcone durante una passeggiata pomeridiana. Nonostante i soccorsi tempestivi e un intervento chirurgico d'urgenza, il suo cuore ha cessato di battere meno di 24 ore dopo l'ac. La giovane, residente a Parigi, si trovava a Napoli per trascorrere il weekend in compagnia del fidanzato e sarebbe dovuta ripartire per la Francia la sera stessa dell'incidente.