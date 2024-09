Stadio Milan Gerry Cardinale insiste sul progetto a San Donato | la novità che complica i piani di Beppe Sala

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 17 settembre 2024)sula San: proseguono i lavori che adessono i piani del sindaco Beppe Salacontinua per la propria strada e dopo che negli scorsi giorni è stata ufficialmente abbandonata la pista che portava alla ristrutturazione di San Siro, i rossoneri continuano con ila San. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Cittadino, infatti, ilha iniziato i lavori per la realizzazione della recinzione che circonderà l’area di San Francesco a San. E’, infatti, questa l’area che dovrebbe ospitare il nuovo impianto dei rossoneri. “Abbiamo come priorità numero uno San. Abbiamo ben chiaro che Sanavanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”.