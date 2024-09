Roma | arrestato 26enne per spari contro un bar al Quarticciolo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Notificata misura cautelare per detenzione e porto abusivo di armi I Carabinieri della Compagnia diCasilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unitaliano del quartiere San Basilio. L’uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo. L’indagine avviata dopo gliun bar Le indagini, coordinate dalla Procura di, sono iniziate il 1° aprile scorso, quando sono stati rinvenuti otto colpi d’arma da fuoco esplosila saracinesca chiusa di un bar in via Molfetta al. Il locale era chiuso al pubblico al momento dell’evento. Sul posto, i Carabinieri hanno recuperato bossoli di cartucce calibro 9×21.