Risultati Champions League | bene la Juve male il Milan il Bayern ne fa 9! | CLASSIFICA

(Di martedì 17 settembre 2024) Cala il sipario sul primo martedì della2024-2025 con tantiinteressanti e una pioggia di gol. Sorride a metà l’Italia: lantus batte 3-1 il PSV dominando, punteggio all’opposto per ilche perde malamente 1-3 contro il Liverpool.Monaco a valanga sulla Dinamo Zagabria con un netto 9-2. Kane, Guerreiro e Olise mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo, ma nella ripresa i croati rispondono con Petkovic e Ogiwara. Reazione punita con 6 gol dai bavaresi: 3 gol di Kane, Olise, Sane e Goretzka arrotondano il risultato. Vittoria per 3-1 del Real Madrid sullo Stoccarda (subito in gol Mbappè ed Endrick), 0-3 dell’Aston Villa sullo Young Boys, successo dello Sporting per 2-0 sul Lille.