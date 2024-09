Operai all’Opera | le maestranze teatrali protagonisti de La Turandot

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 17 settembre 2024) Sabato 28 settembre, a partire dalle 18.30, il cortile del complesso residenziale ATER di Torrevecchia si trasformerà in un palcoscenico all’aperto grazie a ““, un format unico ideato da Fabio Morgan e realizzato dalla compagnia E45 in collaborazione con La Città Ideale. In questo evento, l’opera lirica esce dai teatri e si immerge nel contesto popolare, rendendosi accessibile a tutti e preannunciandosi come un’esperienza innovativa e coinvolgente, in grado di avvicinare il grande pubblico a un’arte che, pur affondando le sue radici nella tradizione, sa ancora parlare con forza e attualità.