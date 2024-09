Modena Zaro e la dinastia dei difensori goleador

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Un’arma in più, ovvero il difensoreche ti toglie le castagne dal fuoco. Come Giovanni, autore del 2-2 dela Cesena. Una partita che i gialloblù di Pierpaolo Bisoli non meritavano di perdere, ma senza la rete dell’aitante centrale sarebbero tornati a casa a mani vuote.non è nuovo a queste prodezze, la scorsa stagione è andato a segno 3 volte, a Brescia, a Como e al Braglia contro il Sudtirol. Nelha sempre fatto gol: nel 2019-20 al Ravenna, nel 2020-21 all’Arezzo, sempre in C. Nell’ultima delle due stagioni trascorse nel Sudtirol prima del ritorno in gialloblù aveva firmato 5 reti fra i cadetti. Anche il suo compagno di reparto Antonio Pergreffi ha dimostrato di avere una certa confidenza con il gol, 3 nel 2020-21, 2 nel 2021-22, sempre in C, e 2, nel 5-1 sul Como, nel 2022-23 in B. Solo la passata stagione è rimasto a secco.