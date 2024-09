Milan Mike Maignan si infortuna ma fa miracoli in campo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Durante la sfida di Champions League trae Liverpool, il portiere rossoneroha vissuto un momento di grande difficoltà fisica che ha influenzato la sua prestazione. Pochi minuti dopo l’inizio della partita,ha accusato dei problemi muscolari, accasciandosi a terra senza contatto con altri giocatori. Nonostante i segnali di sofferenza, ha scelto di restare in, ma la sua condizione è apparsa compromessa, soprattutto in occasione dei due gol segnati dal Liverpool con Konaté e Van Dijk, dove non è stato impeccabile nelle sue azioni. Nonostante le aspettative che potesse abbandonare la partita durante l’intervallo,è tornato inanche nel secondo tempo, stringendo i denti per aiutare la squadra.