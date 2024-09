Matelica basket city Sfilano le due squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)si conferma una vera "". Non a caso è una delle sole due città delle Marche (l’altra è Civitanova) a poter vantare una squadra in B tra gli uomini e una in A2 tra le donne. Vigor e Thunder, unite dall’amore per ile dal comune main sponsor Halley Informatica, hanno celebrato questa passione svelandosi insieme alla città nella splendida cornice di piazza Enrico Mattei, dove in centinaia si sono radunati avvolti tra le suggestive luci del tramonto per salutare le due realtà che portano alto il vessillo matelicese in giro per l’Italia. Una liaison battezzata con grande orgoglio da Lucia Marchesini, consigliera di Fip Marche, dal sindaco Denis Cingolani, grande tifoso vigorino, e dall’assessore allo sport Filippo Conti, i quali hanno aperto la cerimonia dal palco allestito davanti alla Fontana Ottagonale.