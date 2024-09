Manchester City-Inter verso 4 rientri | la probabile formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Vigilia di, prima giornata di Champions League. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa, ragiona sull’undici da schierare all’Etihad. La. SUPER PARTITA – Cresce l’attesa per l’esordio in Champions League della Beneamata. Meno uno a, rivisitazione della finale di Istanbul del 2023. Non si giocherà all’Ataturk, bensì all’Etihad: sarà un’altra serata ricco di pathos e prestigio. Si sfidano i campioni d’Inghilterra, coloro che hanno vinto otto delle ultime tredici edizioni della Premier League, e i campioni d’Italia, che lo scorso 22 aprile hanno vinto il loro ventesimo scudetto, ovvero quello della seconda stella. Insomma, sarà spettacolo puro. Inzaghi oggi parlerà in conferenza stampa, prima di luil’ora di pranzo lo farà Pep Guardiola.