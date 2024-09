Lupi l' allarme di Coldiretti | Troppi attacchi è un tema di sicurezza sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pisa, 17 settembre 2024 - Il lupo è (pericolosamente) in mezzo a noi. Si moltiplicano gli episodi di avvistamento e contatto coned ibridi che dalle alture e alle campagne, dove stanno dimezzando gli allevamenti contribuendo alla chiusura di decine di stalle, si spostano fino ai centri abitati in cerca di cibo. Un girovagare innocuo fino a quando, come accaduto nella frazione di Noce, nel Comune di Vicopisano alcuni giorni fa e negli scorsi mesi in lucchesia, l’incontro con l’uomo finisce male (per l’uomo). Una presenza non più discreta e rara e soprattutto non più circoscritta ai loro habitat abituali. A dirlo èPisa che da anni va denunciando la presenza fuori controllo dei predatori. “E’ evidente che, come per i cinghiali, l’equilibrio è saltato.