Le due facce dell’Atalanta contro la Fiorentina | attacco dominante difesa ancora da registrare

(Di martedì 17 settembre 2024) Bergamo. All’imbocco della settimana che conduce verso l’attesissimo esordio in Champions League di giovedì 19 settembre, quando in città arriverà l’Arsenal di Mikel Arteta, l’Atalanta si gode la bella vittoria ottenutalanella prima gara ufficiale giocata nel Gewiss Stadium finalmente completato e al gran completo. Sotto due volte nel risultato, la Dea ha confezionato una grande rimonta nel giro di una manciata di secondi prima dell’intervallo. Tanti ne sono bastati per sovvertire l’inerzia di un match che rischiava di farsi tremendamente complicato. Al netto dei tre punti da considerare assolutamente vitali per il campionato, ma soprattutto per il morale dopo i due ko di filaTorino e Inter, la sfidala Viola lascia in dote due invertibili verità.