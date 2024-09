La via di Eni per decarbonizzare i trasporti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) La decarbonizzazione del settore dei– tassello fondamentale della transizione energetica - passa anche per i biocarburanti di cui nel mondo stanno crescendo sia la produzione che la domanda. Tra questi, ci sono gli olii vegetali idrogenati (noti con l’acronimo Hvo) che hanno un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni della mobilità su strada, ma anche via aerea, marittima e ferroviaria, in quanto si basano su materie prime già disponibili e per la loro produzione si utilizzano infrastrutture esistenti, come dimostra l’esperienza fatta dall’Eni con le bioraffinerie di Porto Marghera e Gela.