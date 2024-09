La seconda Superluna del 2024 | uno spettacolo celeste da non perdere Ecco come vederla

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, il cielo ci offrirà un evento straordinario: ladell’anno. Questo fenomeno, già di per sé affascinante, sarà arricchito da un’eclissi parziale di Luna, che renderà l’osservazione ancora più suggestiva. L’evento sarà visibile anche dall’Italia, e con le giuste condizioni atmosferiche sarà possibile godere appieno di questo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta eosservare al meglio questo fenomeno astronomico. Cos’è una? Il termine “” non è di per sé scientifico, ma è ormai ampiamente usato per descrivere la coincidenza tra il momento in cui la Luna è piena e il suo passaggio al perigeo, cioè il punto della sua orbita più vicino alla Terra.