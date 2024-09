Juventus-PSV Motta sorprende tutti | due big verso la panchina

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 17 settembre 2024) Lasi prepara a debuttare nella nuova Champions League.prepara una mini-rivoluzione: due big in. Laha voltato pagina, dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo dell’Empoli. Oggi, infatti, i bianconeri debutteranno nella nuova Champions League ospitando il PSV Eindhoven, attuale dominatore della Eredivisie. Il capocannoniere del torneo olandese Hirving Lozano non ci sarà a causa di un infortunio muscolare tuttavia il match si preannuncia ricco di insidie per Thiago, intenzionato a partire subito bene e fare bottino pieno. Thiagovuole vincere contro il PSV (LaPresse) – Serieanews.comIl fischio d’inizio è fissato alle 18.45 e l’allenatore utilizzerà il tempo a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione iniziale. Ben due le novità attese a centrocampo: Douglas Luiz, ad esempio, è destinato alla