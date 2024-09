Jason Momoa accusato di maltrattare la troupe di Minecraft dalla YouTuber Valkyrae | È stata una delusione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) Unase la prende conaccusandolo di aver maltrattato ladel film su, ma gli utenti dei social media lo giusitificano. L'immagine gioviale e positiva dirovinata dalle accuse di una sua co-star di Un film. La YouTube, 32, che ha un cameo nella pellicola, avrebbedi maltrattmenti nei confronti dellae dei colleghi. Interrogata sulla sua peggior esperienza con una celebrità, vero nome Rachell Marie Hofstetter, ha vuotato il sacco con Hot Ones denunciando apertamente il cattivo comportamento di. "Come posso dirlo?" esordisce. "Ho un cameo nel film diche sta per uscire. Direi. L'ho appena vistoalcuni membri dellaed è stato piuttosto deludente.