Incidente in Perù marito e moglie feriti durante il viaggio di nozze a Machu Picchu Stanno bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Missaglia (Lecco), 17 settembre 2024 – Ildella vita si è trasformato in un incubo a occhi aperti per Elisabetta e Matteo. I due brianzoli sono tra gli italiani rimastinel gravein autobus in, lungo la stretta strada della cittadella archeologica di. Elisabetta Panzeri, 40 anni di Missaglia, e Matteo Viganò di 33 di Briosco, erano indi. Si sono sposati lo scorso 7 settembre proprio a Missaglia, nella basilica di San Vittore. Dopo il matrimonio, i due novelli sposi, sono partiti alla volta del, per unsognato e organizzato nei minimi particolari, regalato loro da familiari e amici. Nelanche la tappa a, una delle mete più conosciute in. Fortunatamente non hanno riportatotroppo gravi. “”, rassicura chi ha avuto occasione di sentirli.