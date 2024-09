Eugenio Franceschini | Il provino di Emily in Paris andò malissimo I giovani di oggi vanno stimolati non riempiti di parole Lo faccio con i miei due figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) C’è un po’ di Italia nella quarta stagione di “in”, disponibile su Netflix. E non è solo l’atmosfera felliniana de “La dolce vita” che d’un tratto diventa protagonista nella serie tv, ma anche per la presenza di Marcello, un giovane ricco e bello, che fa girare la testa alla protagonista. Marcello è, 33 anni il 19 settembre. L’attore ha alle spalle la partecipazione a film come “Bianca come il latte, rossa come il sangue” di Giacomo Campiotti, “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese e “Io che amo solo te” di Marco Ponti solo per citarne alcuni. In tv invece è apparso ne “I Medici”, dove ha conosciuto l’attuale compagna, e “Màkari”. Intanto è stato tale il successo della quarta stagione che la produzione ha annunciato anche la quinta e c’è da scommettere chepossa essere riconfermato.