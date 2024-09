Draghi | rischiamo Europa meno libera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 15.30 "Siamo tutti in ansia per il futuro dell'. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri", ma è che "col tempo diventeremo inesorabilmente un postoprospero,equo,sicuro e che, di conseguenza, saremoliberi di scegliere il nostro destino". Così Mariopresentando alla plenaria del Parlamento europeo il suo rapporto sulla competitività Ue. Rilancia sul mercato unico e sottolinea: chi è contro il debito comune "si oppone ai nostri obiettivi Ue".