Così il G7 Salute si occuperà di antimicrobico resistenza Parla Guido Rasi

(Di martedì 17 settembre 2024) L’rappresenta una grave minaccia globale per lapubblica e l’economia, con conseguenze assimilabili a quelle del cambiamento climatico o a malattie infettive come l’ebola e l’Hiv. Nel 2019, l’Amr ha causato circa 1,3 milioni di decessi a livello globale, superando di 2,4 volte quelli legati a tubercolosi, influenza e Aids. Nella sola Unione europea, i decessi da Amr variano tra 33mila e 35mila, con una maggiore incidenza nelle zone meridionali e orientali, e in particolare in Paesi come Italia, Grecia e Romania. In Italia, si stima che i decessi siano tra gli 8mila e gli 11mila, rappresentando circa un terzo di tutti i decessi per Amr nell’Ue.