Con Fitto Meloni ottiene il massimo del possibile Il commento di Cangini

(Di martedì 17 settembre 2024) Raffaelesarà, dunque, vicepresidente esecutivo della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, con deleghe alla Coesione e alle Riforme. Giorgiacanta vittoria: “Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”, ha scritto su X, esibendo un entusiasmo esorbitante i fatti. In effetti, i vicepresidenti esecutivi saranno ben 6 e le deleghe riconosciute al pur ottimosono deleghe minori. L’Italia puntava a deleghe economiche pesanti: si è dovuta accontentare di Coesione e Riforme. Molto meno di quel che fu riconosciuto cinque anni fa a Paolo Gentiloni, che ebbe gli Affari Economici. Difficile, dunque, sostenere che quello in corso sia un ritrovato protagonismo dell’Italia in Europa.