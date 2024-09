Chiara non ce l’ha fatta Morta la 30enne colpita dal vaso caduto dal balcone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Finita nel peggiore dei modi la triste storia diJaconis, che èdopo l’incredibile episodio avvenuto domenica 15 settembre. La giovane, che aveva solamente 30 anni, era statain testa da un oggetto mentre era in visita a Napoli ai Quartieri Spagnoli. Le sue condizioni erano sembrate molto gravi sin dall’inizio e ora è arrivata la notizia più brutta.all’ospedale del Mare di Ponticelli, mentre in un primo momento era stata portata al nosocomio dei Pellegrini. Aveva subito un’operazione chirurgica per cercare di ridurre i problemi cerebrali, ma tutto si è rivelato inutile. I medici non cennoa salvarle la vita, nonostante l’intervento per la decompressione cranica affinché il sangue non facesse troppa pressione sul cervello. Leggi anche: “Purtroppo non ce”.