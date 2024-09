Brothers | il primo trailer della commedia d' azione con Josh Brolin e Peter Dinklage

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) È stato diffuso ildi, la prossimad'di Amazon MGM Studios con. Martedì mattina Amazon MGM Studios ha presentato ildi, lad'interpretata da(Dune) e(Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente), che uscirà in alcune sale selezionate l'11 ottobre, per poi debuttare su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo il 17 ottobre. Potete guardare ildidi seguito. Il trono di spade,si schiera a favore del finaleserie 5 anni dopo Di cosa parla? Diretto da Max Barbakow di Palm Springs, il filmLegendary racconta