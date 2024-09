Bianca Balti e il tumore alle ovaie al terzo stadio il social freezing è un fattore di rischio in più? L’esperto fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”. Hanno destato molta commozione le parole della modellache su Instagram ha lasciato una testimonianza di forza e determinazione nell’affrontare il difficoltoso percorso di cura di unovarico arrivato al. Eppure, laaveva già compiuto alcuni passi per prevenire un’eventualità del genere. In particolare, due anni fa aveva scoperto di avere la mutazione genetica Brca1. Questa situazione aumenta ildi sviluppare unovarico e al seno fino al 39-44 per cento rispetto al resto della popolazione femminile.si sottopone quindi due anni fa a una doppia mastectomia preventiva, lo stesso intervento che fece tempo prima anche l’attrice Angelina Jolie.