Aperta la ludoteca nella sede di piazza XI febbraio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) È inXIla nuovadella: il servizio si è trasferito da alcune settimane, dopo essere stato costretto al trasloco dalla storicaparte posteriore del Palazzo delle Esposizioni, ora al centro di un cantiere pluriennale finanziato dal Pnrr. La, dopo un primo passaggio nelle sale del complesso degli ex-Salesiani, ha ora trovato posto in alcuni ambienti a lei dedicati al piano terra del palazzo del vescovado, nei locali che erano stati alluvionati nel maggio 2023 e nei quali successivamente erano stati messi in campo dei necessari lavori di ristrutturazione. "Ringraziamo chi ha messo a disposizione questi locali – hanno evidenziato il sindaco Massimo Isola e l’assessora all’Istruzione Martina Laghi –. Pressoché l’intera macchina comunale è impegnata per il Pnrr: trovare un altro ambiente in tempi così rapidi sarebbe stato impossibile".