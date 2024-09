Affari Tuoi vince l' amore con Domingo e Fabio della Lombardia | rischiano tutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 17 settembre 2024) È stata un'altra puntata coraggiosa e piena di sentimento, quella cheha regalato al suo pubblico il 17 settembre. Dopo la maxy vincita a 6 cifre delle sorelle campane (qui per scoprire l'ammontare del montepremi), è stata la volta di. Anche lui, come Liliana, ha giocato in modo temerario e speranzoso, supportato sia dal suo topolino portafortuna che dal compagno. Una coppia a dir poco simpatica, che ha contribuito a vivacizzare la puntata, e che è stata premiata da una vincita altissima. ‘Santo' e: la loro storia toccantefa il magazziniere in un ospedale lombardo, precisamente lavora nel reparto di dialisi presso il San Matteo di Pavia. Affettuosamente chiamato ‘Santo', sta insieme ada tre anni e mezzo. A farli incontrare sono stati i social.