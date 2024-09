Addio a Beppe Menegatti | fu il marito di Carla Fracci e uno dei più grandi registi teatrali italiani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) È morto a Roma all’età di 95 anni il regista teatraledella stella della danza, spentasi nel 2021.era stato appena trasferito in un ‘hospice’ dall’ospedale in cui era ricoverato e al momento del decesso gli era vicino il figlio Francesco.e il teatro Nato a Firenze,aveva fondato la sua carriera su danza e teatro., con cui si era sposato nel 1964, non era stata solo la donna della sua vita, ma anche la musa che aveva ispirato il suo lavoro di regista (tante le regie per l’etoile, da “Medea” a “Turandot”) . Recentemente aveva confessato che dopo la perdita della moglie aveva cercato di “rimettere insieme dei cocci che non stanno più insieme”. “La sublime donna che mi ha lasciato ogni tanto mi appare, mi dà un po’ di consolazione, ma quel sorriso che era la mia prerogativa non tornerà più”.