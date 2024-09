Violenza domestica a Pordenone | arrestato 30enne per aggressione all’ex compagna

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un grave episodio diha scossonella mattinata del 15 settembre. Un uomo di 30 anni, già destinatario di un ammonimento del Questore, ha aggredito brutalmente la sua exal suo rientro da una serata con amici. La Polizia di Stato, allertata tramite il numero di emergenza 112, è intervenuta prontamente sul luogo dell’. Gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di alterazione e la donna con evidenti segni disul volto. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove le è stata assegnata una prognosi di trenta giorni. L’aggressore è statocon l’accusa di lesioni aggravate e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di. Aggiornamento ore 13.