Valditara | Fake news sul liceo del Made in Italy

(Di lunedì 16 settembre 2024) MILANO – “Quella storia del Consiglio di Stato e’ una bufala colossale, perche’ il Consiglio di Stato ha detto semplicemente che manca il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il parere della Conferenza Stato-Regioni e’ arrivato, quindi non creiamo allarmismo inutile che preoccupa quelle famiglie che, con grande intelligenza, hanno scelto questo percorso. Si tratta di un regolamento dell’ultimo triennio. E’ una classica, cavalcata in modo indegno da una certa opposizione”. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe(foto) al suo arrivo a Rho Fieramilano per l’inaugurazione del Micam, facendo riferimento alla situazione deldeline smentendo le voci in merito a una presunta bocciatura da parte del Consiglio di Stato. L'articolo: “suldelin” L'Opinionista.