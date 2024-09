Un network internazionale di estrema destra vuole convincerci che l’uomo bianco è vittima di un complotto giudiziario nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Di Andrea Zitelli Libertà di parola negata, azioni innocue di protesta politica represse duramente, un doppio standard di giudizio da parte della magistratura. Non è la descrizione della vita quotidiana in qualche regime autoritario, ma la denuncia di quello che starebbe accadendo all’”uomo” nel, secondo svariati post in italiano condivisi e rilanciati sui social media. La realtà però è differente e niente di tutto questo sta accadendo oltremanica. Si tratta infatti della diffusione di notizie false e fuorvianti da parte di una rete ramificata diche punta a condizionare il dibattito in Rete a proprio favore. Vediamo insieme di cosa si tratta. Storie ingannevoli L’ultimo esempio è di pochi giorni fa.