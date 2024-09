Ultime Notizie Roma del 16-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Putin e un terrorista deve essere fermato stereo la bandiera americana sulle spalle così parlava Ryan Route principale sospettato del tentativo di omicidio di ieri contro Donald Trump intervista live del Aprile 2022 un’occasione in cui Annuncia il suo desiderio di porre fine al offensiva russa in Ucraina Grazie un ampio movimento Popolare Abbiamo bisogno che le persone smettono di fare quello che stanno facendo vengono qui adesso come il root è stato arrestato dopo che gli agenti del Secret Service hanno aperto il fuoco su un uomo armato vicino ai confini del campo da golf della Florida dove trasportava giocando ieri sul posto Ha trovato un fucile con mirino h47 insieme due zaini apparecchiature di registrazione video sono stati trovati i corpi di Susanna Recchia 45 anni scomparso ...